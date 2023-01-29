Андрій Мельник нагадав, що в Німеччині виробляють одні з кращих в світі підводних човнів.

Заступник міністра закордонних справ та колишній посол у Німеччині Андрій Мельник натякнув, як Берлін ефективніше міг би допомогти Києву. Дане рішення дозволило б послабити хватку росіян в Чорному морі.

Дипломат нагадав, що в Німеччині виробляють одні з кращих в світі підводних човнів.

"Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з кращих в світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми вигнали б російський флот з Чорного моря", - написав Мельник у своєму Twitter-акаунті.

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Військова допомога Україні - що відомо

Західні союзники допомагають Україні з російськими загарбниками, поставляючи озброєння. Спочатку Києву вдалося домовитися про постачання так званої оборонної зброї.

Наступним кроком стало постачання танків. Переговори з цього питання йшли досить довго, але в підсумку після численних дискусій канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився на передачу ЗСУ бойових танків Leopard.

25 лютого німецький політик офіційно заявив, що Берлін передасть 14 танків Leopard. Також цим рішенням уряд Німеччини дозволив іншим країнам передавати Україні танки німецького виробництва.

Крім того, президент США Джо Байден оголосив про передачу 31 танка Abrams.

Після цього інсайдери стали говорити, що тепер Україна і її союзники займуться питання поставок авіації. У ЗМІ все частіше і частіше звучить інформація про винищувачі F-16. 24 січня глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що європейські партнери почали працювати над постачанням Україні винищувачів F-16

При цьому заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник звернувся до уряду Німеччини та закликав Берлін дати ВМС України бойові кораблі і підводні човни.

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