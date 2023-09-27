Юрій Ігнат зазначив, що цих установок необхідно більше.

Кількість зенітних установок Gepard у складі Збройних сил України необхідно збільшити. Вони показали високу ефективність у боротьбі з дронами-камікадзе, які Росія закупила в Ірану та запускає по українських містах.

"Мабуть, тому що витрачається і невелика порівняно кількість боєприпасів, і відповідно є від цього серйозний результат, тому цих систем треба більше. Для того, щоб економити ту кількість ракет, яка у нас є, які нам потрібні для більш серйозних цілей таких як крилаті ракети і російська авіація", - розповів представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що зенітні ракетні війська виконують трохи інші функції.

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"Для БПЛА є ті типи озброєння, про які ми з вами говоримо, їх у світі достатньо і тому нам треба посилювати роботу в цьому напрямку щодо забезпечення", - підсумував Ігнат.

Зенітні установки Gepard в Україні - що відомо

Восени 2022 року Берлін офіційно заявив про передачу Україні 30 установок Gepard, які успішно знищують Shahed-136. При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв передати ЗСУ новий пакет допомоги, куди повинні були увійти Gepard. Крім того, з'являлася інформація, що Rheinmetall поставить Україні 300 тисяч снарядів для цих зенітних становок.

Всього Україна отримала 46 зенітних установок Gepard, які допомагають збивати ненм тільки дрони, але крилаті ракети російських окупантів.

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