Він атакував Одеську область.

Повітряні сили Збройних сил України показали, як виглядає збиття безпілотного літального апарату зенітною самохідною артилерійською установкою Gepard.

Відповідне відео оприлюднено у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил. Повідомляється, що на ньому можно побачити, як артилерійська установка збиває іранський дрон-камікадзе, який російські загарбницькі війська використовують для атак по Україні.

"Бойова робота "Gepard" на Одещині. Ворожий "Shahed" знищено!" - зазначили військові.

САУ Gepard на озброєнні ЗСУ: що відомо

Як відомо, минулої осені у Німеччині заявили, що вже передали Україні 30 своїх установок Gepard. У німецькому посольстві відзначали, що "гепарди" успішно знищують іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

Канцлер Олаф Шольц обіцяв передати ЗСУ додаткові САУ "Gepard", а у ЗМІ з'являлася інформація про те, що німецький Rheinmetall може поставити Україні 300 тисяч снарядів для них.

За словам військових, всьго Україна має на озброєнні 46 таких зенітних установок. З них збивають не лише безпілотні літальні апарати, а й російські крилаті ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: