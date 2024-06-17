Він зауважує, що після перемоги наш досвід у цій сфері стане високотехнологічною частиною українського експорту.

Україна очолює технологічний прогрес у галузі безпілотників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, доповідаючи про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Глава держави зауважив, що одразу після повернення до України провів Ставку. "Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича: оперативна ситуація на всіх напрямках і на кордонах, динаміка виконання вітчизняних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів", - повідомив Зеленський.

Крім того, він заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби, а також зведення Служби зовнішньої розвіки.

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Зеленський також зауважив, що детальну доповідь представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Він відзвітував щодо всіх типів дронів - повітряних, наземних та морських - та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike (глибокий удар).

"Напрям активно розвивається - зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі. Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду. Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту", - підкреслив президент.

Українські безпілотники у війні

Як повідомляв УНІАН, Україна активно використовує безпілотники у війні з російськими окупантами. Зокрема, вони відіграють велику роль у битві за Чорне море.

Найчастіше у ЗМІ згадуються морські дрони Magura V5. Представник ГУР Андрій Юсов у травні заявляв, що вони завдали збитків російському флоту на 500 млн доларів. За його словами, процес вдосконалення цих безпілотників триває постійно.

Командир спецпідрозділу ГУР "Group 13" з позивним "Тринадцятий" повідомив, що на морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря".

За його словами, одна з нових модифікацій безекіпажної Magura вже має на борту Р-73 - ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.

Оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувалися під час бойових операцій на Чорному морі. Це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації.

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