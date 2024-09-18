За словами Френка Кендалла, "щоб запобігти конфлікту, ми повинні бути готові".

Війна між США та Китаєм у Тихому океані не є неминучою, але загроза її зростає. Про це під час виступу на з'їзді Асоціації повітряно-космічних сил заявив міністр ВПС США Френк Кендалл, повідомляє Business Insider.

"Я не кажу, що війна в Тихому океані є неминучою. Це не так. Але я кажу, що ймовірність зростає і зростатиме", - сказав військовий.

Він навів приклад зростаючого потенціалу Китаю та вказав на проведення більш масштабних військових навчань, які, за його словами, були спрямовані на вторгнення та блокаду Тайваню. Кендалл також нагадав про значні інвестиції Китаю у військові організації, можливості та оперативні концепції, які, "спеціально спрямовані на перешкоду спроможності США та їхніх союзників розширити вплив у західній частині Тихого океану".

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"Я уважно спостерігав за еволюцією (китайської - УНІАН) армії протягом 15 років. Китай не є загрозою в майбутньому; Китай є загрозою сьогодні", - підкреслив міністр ВПС США.

Він зазначив, що протягом останніх 15 років спостерігає зростаюче занепокоєння та тривогу інших країн Індо-Тихоокеанського регіону щодо можливостей і намірів Китаю, який до того ж "продовжує нарощувати свої ядерні сили та свою здатність діяти в кіберпросторі".

"Щоб запобігти конфлікту, ми повинні бути готові", - резюмував Кендалл.

Конфлікт між Китаєм і Тайванем - останні новини

Китай не готовий вторгнутися на Тайвань, але може зайти в Росію. Про це днями написало The Telegraph.

На думку журналіста видання Джорджа Еллісона, Китаю легше відхопити велику частину російських територій, ніж вторгнутись на Тайвань. Розраховувати на потужну відповідь Москви важко, оскільки більшість її військ перебувають в Україні.

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