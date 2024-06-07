За словами президента Франції, сенс полягає в тому, щоб повідомляти цифри після того, як поставки здйснені.

Еммануель Макрон відмовився повідомити кількість проданих Україні винищувачів Mirage 2000-5. Про це повідомляє Le Monde.

Відповідаючи на запитання щодо продажу Києву Mirage 2000-5, Макрон не захотів називати кількість поставлених літаків та імена партнерів "заради ефективності".

"Наш підхід завжди полягав у тому, щоб повідомляти цифри про поставки після того, як вони були здійснені. ... Це ефективніше та дає противнику менше інформації", - сказав президент Франції. Відео дня

Він підкреслив, що "вирішив справи, потреби, тому першочергове завдання - негайно розпочати підготовку пілотів і механіків".

"Це те, що буде запущено найближчими днями у Франції, оскільки це технічне навчання, яке надається на наших майданчиках", - додав Макрон.

Продаж Україні винищувачів Mirage 2000-5

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що країна передасть Києву винищувачі Mirage 2000. Крім цього, Франція навчить українських пілотів, які літатитмуть на цих винищувачах.

Зі свого боку міністр оборони країни Себастьян Лекорню розкрив деталі майбутньої угоди. За його словами, передані Україні винищувачі будуть "повністю готові до експлуатації".

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