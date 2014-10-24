Росія звинуватила українські війська у використанні касетних бомб на Донбасі

Світ не помічає непропорційного застосування сили на Донбасі, в тому числі касетних боєприпасів. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передають РИА Новости.

"Замість того, щоб розпочати мирний діалог, війська послали, танки, літаки. І, до речі кажучи, світове співтовариство як-то мовчить, закрилося там, ніби не бачить нічого, ніби взагалі немає такого слова "непропорційне застосування сили", - сказав Путін.

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Він нагадав, що під час конфлікту на Північному Кавказі в непропорційному застосуванні сили дорікали Росію. "Зараз немає такого словосполучення "непропорційне застосування сили", адже застосовуються касетні бомби, застосовується вже тактична зброя", - зазначив він.

Раніше Путін назвав США «нуворишами» і звинуватив Америку в розпалюванні конфлікту в Україні. Крім того, він заявив, що Росія не претендує на глобальне світове панування.