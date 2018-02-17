Британія хоче зберегти синхронізацію санкцій з європейськими після Brexit

Також прем’єрка Британії Тереза Мей вважає можливим синхронізувати оборонні активності та зберегти війсково-технічну співпрацю.

Велика Британія може синхронізувати окремі свої дії з Європейським союзом навіть після виходу з нього.

Про це заявила прем’єрка Британії Тереза Мей у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Однією зі сфер, де така синхронізація є можливою, вона назвала запровадження та продовження міжнародних санкцій.

Читайте такожБританія не переглядатиме візовий режим з Україною до виходу з Євросоюзу - МЗС України"Якщо Британія та ЄС матимуть можливість синхронізувати свої дії щодо санкцій, це треба буде робити", - наголосила вона.

Також Мей вважає можливим синхронізувати оборонні активності та зберегти війсково-технічну співпрацю.

Ще одна сфера, де синхронізація можлива – кібербезпека, яка стає нагальним питанням у світі.

"Атака NotPetya, у якій Велика Британія та її партнери звинувачують Росію, нанесла багатомільйонні збитки", - нагадала вона.