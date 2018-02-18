В Чорне море увійшов другий ракетний есмінець США Carney

Метою є проведення "операцій по забезпеченню безпеки на морі".

Ракетний есмінець ВМС США USS Carney увійшов у Чорне море.

Про це повідомляє прес-служба Шостого флоту ВМС США. Згідно з повідомленням, метою заходу є "проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі", а також "підвищення спільної готовності і військово-морського потенціалу серед союзників і партнерів НАТО".

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"Військово-морський флот США має історію встановлення відносин з нашими партнерами в Чорному морі, які демонструють нашу загальну відданість регіональній безпеці і зміцнюють загальний мир і стабільність", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець ВМС США USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря «для підтримки союзників».