В Чорне море увійшов другий ракетний есмінець США Carney
08:33, 18 лютого 2018Світ
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Метою є проведення "операцій по забезпеченню безпеки на морі".
Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка / фото port.odessa.ua
Ракетний есмінець ВМС США USS Carney увійшов у Чорне море.
Про це повідомляє прес-служба Шостого флоту ВМС США. Згідно з повідомленням, метою заходу є "проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі", а також "підвищення спільної готовності і військово-морського потенціалу серед союзників і партнерів НАТО".
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"Військово-морський флот США має історію встановлення відносин з нашими партнерами в Чорному морі, які демонструють нашу загальну відданість регіональній безпеці і зміцнюють загальний мир і стабільність", - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець ВМС США USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря «для підтримки союзників».
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