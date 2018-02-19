Російський мільярдер Дерипаска вирішив піти з керівних посад після скандалу з повією "Рибкою"

Оточення бізнесмена каже, що його відхід з посад президента двох компаній не пов'язаний зі скандалом навколо Дерипаски і моделі Насті "Рибки".

Російський мільярдер Олег Дерипаска вирішив піти з посади президента компаній "Русал" і En+ Group.

Читайте також"Шукаю порно-продюсера": в топи Pornhub вийшла фігурантка кремлівського секс-скандалу Настя Рибка

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на близькі до акціонерів "Русала" джерела. "Русал" - один з найбільших в світі виробників первинного алюмінію і глинозему. А En+ Group об'єднує групу компаній Дерипаски, що займаються енергетикою, гірничорудною промисловістю, кольоровою металургією, логістикою тощо.

Джерела стверджують, що Дерипаска вирішив сконцентруватися на іншому своєму бізнесі, зокрема, розвитку групи ГАЗ. А компанії "Русал" і En+ свої довгострокові плани вже реалізували.

Оточення бізнесмена каже, що його відхід з посад президента двох компаній не пов'язаний ні зі скандалом навколо Дерипаски і моделі Насті "Рибки", ні з включенням його в "кремлівський список" США, ні з суперечкою навколо "Норильського нікелю". Інші джерела кажуть, що він пішов з цих посад за "кремлівського доповіді" США, щоб не залучати "підвищену увагу".

Нагадаємо, в кінці січня Олег Дерипаска став одним з майже 100 великих бізнесменів, які потрапили в "кремлівську доповідь" Міністерства фінансів США. Попадання в цей список не тягне автоматичного накладення санкцій. Про це пише Republic.

На початку січня російський опозиційний політик Олексій Навальний опублікував дослідження, в якому розповідалося про відпочинок Дерипаски на своїй яхті з віце-прем'єром Сергієм Приходьком в оточенні ескорт-моделей. Бізнесмен подав до суду, і той заборонив поширення розслідування.