Роблять на віки: компанія Amazon будує годинник, який працюватиме 10 тисяч років (відео)

15:56, 22 лютого 2018
Світ
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Глибина шахти годинника складе 152 метри, його будують у горах Західного Техасу. Механізм приводитимуть у дію денні та нічні температурні цикли. Стрілка годинника «10 000 Year Clock» переміститься на одну поділку за сто років, тоді як «зозулька» годинника з’являтиметься ще рідше – раз на тисячоліття.

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Теги: #годинник#Amazon#Amazon Джефф Безос