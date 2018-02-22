Роблять на віки: компанія Amazon будує годинник, який працюватиме 10 тисяч років (відео)

Механізм приводитимуть у дію денні та нічні температурні цикли.

Компанія Amazon почала будівництво унікального механічного годинника. Він працюватиме без втручання людини та без зупинки 10 тисяч років.

Глибина шахти годинника складе 152 метри, його будують у горах Західного Техасу. Механізм приводитимуть у дію денні та нічні температурні цикли. Стрілка годинника «10 000 Year Clock» переміститься на одну поділку за сто років, тоді як «зозулька» годинника з’являтиметься ще рідше – раз на тисячоліття.

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