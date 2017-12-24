Знаменитий "Біг-Бен" у Лондоні знову почав дзвонити після кількох місяців ремонту (відео)

Знаменитий Біг-Бен знову почав дзвонити після кількох місяців ремонту. Легендарний дзвін замовк у серпні і не мав повертатися до роботи щонайменше впродовж наступних чотирьох років, ідеться в сюжеті ТСН.

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Годинниковий механізм теж зупинили для профілактичних робіт, тож стрілки на фасаді відомої на весі світ вежі поки що рухає електричний мотор. Заради зимових свят Біг-Бен робить паузу у відпустці, тож почути його відсьогодні можна буде щодня, але лише до 1 січня.

Як уже повідомлялося, дзвін відомого Біг-Бену в Лондоні замовкне від 21 серпня на чотири роки через запланований ремонт. Ремонтні роботи відбуватимуться в механізмі годинника, циферблаті і в самій 96-метровій вежі. Зведена башта Вестмінстерського палацу була проектом англійського архітектора Огастеса П'юджина 1859 року.