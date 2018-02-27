США введуть нові санкції проти РФ в найближчі 30 днів

Таку заяву зробив 27 лютого міністр фінансів США Стівен Мнучін.

США найближчим часом введуть нові санкції щодо Росії. Таку заяву зробив 27 лютого міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Про це повідомила в Twitter кореспондент Bloomberg Салеха Мохсін.

"Ви можете розраховувати, що санкції будуть протягом наступних 30 днів. Ми застосовуємо всі існуючі санкції і вводимо нові", – процитувала журналістка чиновника.

Mnuchin on Russia sanctions: `You can expect sanctions will be coming in the next 30 days. We are enforcing all the existing sanctions and putting more on place." — Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) February 27, 2018

Як повідомляв УНІАН, глави європейських МЗС приймуть рішення щодо санкцій проти Росії12 березня.