США введуть нові санкції проти РФ в найближчі 30 днів

07:19, 27 лютого 2018
Світ
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Стівен Мнучин і Дональд Трамп / REUTERS

Про це повідомила в Twitter кореспондент Bloomberg Салеха Мохсін.

"Ви можете розраховувати, що санкції будуть протягом наступних 30 днів. Ми застосовуємо всі існуючі санкції і вводимо нові", – процитувала журналістка чиновника.

Як повідомляв УНІАН, глави європейських МЗС приймуть рішення щодо санкцій проти Росії12 березня.

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Теги: #санкції проти Росії#нові санкції США проти Росії