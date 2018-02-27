США введуть нові санкції проти РФ в найближчі 30 днів
07:19, 27 лютого 2018Світ
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Таку заяву зробив 27 лютого міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Стівен Мнучін і Дональд Трамп / REUTERS
США найближчим часом введуть нові санкції щодо Росії. Таку заяву зробив 27 лютого міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Про це повідомила в Twitter кореспондент Bloomberg Салеха Мохсін.
"Ви можете розраховувати, що санкції будуть протягом наступних 30 днів. Ми застосовуємо всі існуючі санкції і вводимо нові", – процитувала журналістка чиновника.
Mnuchin on Russia sanctions: `You can expect sanctions will be coming in the next 30 days. We are enforcing all the existing sanctions and putting more on place."— Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) February 27, 2018
Як повідомляв УНІАН, глави європейських МЗС приймуть рішення щодо санкцій проти Росії12 березня.
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