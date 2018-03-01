В ОАЕ виставлять на продаж найдорожче дитяче ліжечко в світі

Для порівняння - вартість ліжка перевищує річну оренду за трикімнатну квартиру в Бурдж-Халіфа.

На виставці інтер'єрного дизайну у Всесвітньому торговому центрі в Дубаї з 26 по 29 березня буде представлене найдорожче в світі дитяче ліжечко.

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Його виставлять на продаж за приголомшливу суму - 220 тис. дирхамів, що становить $60 тис., передає gulfnews.com.

За даними виробника, який є за сумісництвом ще і виробником яхт, дитяче ліжечко покрите золотом у 24 карати і інкрустоване камінням Swarovski.

Вартість ліжка Luulu перевищує річну оренду за трикімнатну квартиру в Бурдж-Халіфа, між тим дизайнери запевняють, що до них вже вишикувалася черга з сімей, готових придбати цю розкіш для своїх малюків.

«Це дитяче ліжечко було створене так, щоб дитина відчувала себе немов в утробі матері, це –шикарний предмет меблів класу люкс, який послужить прикрасою найвишуканішого інтер'єру», – наголошують польські дизайнери Марта Булазка і Даріус Панчжук.