"Сигаретний митрополит": віце-прем'єр Болгарії різко розкритикував патріарха Кирила за історичні повчання

Віце-прем'єр Болгарії зазначив, що у Кирила є приватний літак, вілла в Швейцарії, годинник за 30 тисяч доларів і «він має нахабство роздавати судження перед президентом Болгарії».

Віце-прем'єр-міністр Болгарії Валерій Симеонов різко критикував патріарха Кирила за те, що він намагався нав'язати думку Кремля про російсько-турецьку війну, назвавши священика колишнім агентом КДБ – "другорядним радянським поліцейським", який не мав права на лекцію з історії президенту Болгарії.

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Як передає видання Sofia globe, Симеонов про це сказав в інтерв'ю 7 березня телеканалу "Болгарське національне телебачення", після того, як Росія оприлюднила відеоролики з коментарями Кирила президенту Болгарії Румену Радеву під час візиту на святкування Дня визволення країни.

"Цей Кирил не спустився з небес ... він не посланець Господа Бога або Ісуса Христа. Кирил відомий як сигаретний митрополит Росії. З 1996 року він отримав 14 мільярдів доларів за рахунок імпорту безакцизних сигарет ", - сказав віце-прем'єр-міністр Болгарії.

Симеонов зазначив, що у Кирила є приватний літак, вілла в Швейцарії, годинник за 30 тисяч доларів і «він має нахабство роздавати судження перед президентом Болгарії».

Він запитав, що б сталося, якби болгарський Патріарх Неофіт приїхав до Москви та читав історичні лекції Володимиру Путіну про історію, наприклад дорікнув би Путіну щодо неправдивої заяви про те, що святі Кирило та Мефодій вийшли з Візантії.

«Він не є православним східним священиком. Це агент Михайлов, радянський КДБіст, це доведено. Другорядний радянський поліцай, який прийшов до мене, аби сказати, що є правдою, а що ні?», – сказав Симеонов про патріарха Кирила.

Раніше на сайті Російської православної церкви з’явилося відео зустрічі патріарха Кирила з болгарським президентом, де він протягом декількох хвилин обурювався тим, що мовляв, роль Росії у звільненні Болгарії є заниженою.