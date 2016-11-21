Патріарх Кирило: РПЦ ніколи не визнає незалежність Української церкви

"Наша Церква ніколи не залишить у біді своїх побратимів на Україні і не відмовиться від них. Ми ніколи не погодимося на зміну священних канонічних кордонів нашої Церкви, бо Київ - це духовна колиска святої Русі як для Грузії Мцхета або Косово для Сербії", - сказав патріарх Кирило в храмі Христа Спасителя на урочистому заході з нагоди свого 70-річчя, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Як сказав патріарх, сьогодні Українську церкву намагаються втягнути "в глибокий конфлікт, що розділяє суспільство і зробити її заручницею цього конфлікту".

"Відбуваються насильницькі захоплення храмів, ігноруються рішення судів, ведеться інформаційна кампанія проти Церкви, в українському парламенті пропонуються законопроекти, мета яких - дискримінувати і поставити в тяжкі умови найбільшу релігійну громаду країни", - сказав предстоятель РПЦ.

Як повідомляв УНІАН, патріарх Кирил заявив, що "з обивательської точки зору Ісус Христос - невдаха".

У червні Верховна Рада України ухвалила звернення до вселенського патріарха Варфоломія щодо автокефалії української церкви. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив, що єдність і автокефалія Української православної церкви стануть запорукою державної безпеки країни.