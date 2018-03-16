Екс-агент КДБ розповів про замах на себе та погрози перед нападом на Скрипаля

Колишній співробітник КДБ відповідальність за отруєння Скрипаля поклав на російські спецслужби.

Колишній агент КДБ Борис Карпічков, який живе в еміграції у Новій Зеландії, заявив про погрози на свою адресу, отриманих за місяць до отруєння колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля.

За словами Карпічкова, йому повідомили про те, що він сам і Скрипаль стануть об'єктами нападу, пише Радіо Свобода.

Колишній співробітник КДБ зазначив, що отримав інформацію від надійного джерела в російських спецслужбах, однак не вважав загрози серйозними, так як отримував їх і раніше. Карпічков підкреслив, що не був знайомий із Скрипалем. Відповідальність за його отруєння, він поклав на російські спецслужби.

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В інтерв'ю виданню New Zealand Herald Карпічков розповів про напад на нього в Новій Зеландії. Інцидент стався в 2007 році. Тоді невідомий кинув Карпічкову в обличчя порошок. За словами Карпічкова, після цього він відчув себе недобре. Пізніше лікар діагностував у нього грип. Карпічков стверджує, що пізніше у нього випало все волосся і він схуд на 30 кілограмів.

Поліція Нової Зеландії почала перевірку. Там підтвердили, що з 2006 по 2007 рік Карпічков, дійсно, знаходився в країні.

Карпічков був російським шпигуном в Латвії. У 1995 році він став передавати інформацію латвійській владі. У 1998 році колишнього співробітника КДБ розкрили і він втік у Лондон. За словами Карпічкова, в 2006 році йому погрожували, і він поїхав до Нової Зеландії.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його доньку Юлію знайшли 4 березня в непритомному стані на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія знаходяться в лікарні в критичному, але стабільному" стані. Також у важкому стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.