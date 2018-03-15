Постпред США в ООН: Росія несе відповідальність за отруєння Скрипаля

Ніккі Хейлі безпосередньо звинуватила Кремль у тому, що він стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Постпред США Ніккі Хейлі, під час виступу на терміновому засіданні Радбезу ООН, закликала Москву надати Лондону інформацію про те, як російська хімічна зброя потрапила на територію Великої Британії.

Як пише Голос Америки, у середу, 14 березня, в Нью-Йорку відбулося термінове засідання Ради Безпеки ООН на прохання Великої Британії, на якому обговорювалося питання про застосування Росією нервово-паралітичної отруйної речовини на британській території.

"Росія повинна співпрацювати з розслідуванням Великої Британії та надати інформацію про свою програму хімзброї", - заявила Хейлі.

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Також, Хейлі висловила солідарність з Великою Британією у зв'язку з інцидентом. Хейлі безпосередньо звинуватила Кремль у тому, що він стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

"США вірять, що Росія несе відповідальність за напад на 2-х людей у Великій Британії з використанням бойової отруйної речовини", - заявила посол США.

Також посол США зажадала покласти край застосування хімічної зброї урядом Асада в Сирії. Хейлі зазначила, що злочини Асада стали можливі завдяки тому, що Москва покриває і підтримує офіційний Дамаск. Тільки в минулому році, зазначила Хейлі, Росія 5 разів блокувала прийняття резолюцій РБ ООН, спрямованих проти застосування Асадом хімічної зброї.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії із сильним отруєнням невідомою речовиною був госпіталізований 66-річний громадянин РФ Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Скрипалю та його доньці стало погано в торговому центрі в Солсбері. Частину центру Солсбері було закрито, фахівці в захисному одязі здійснювали роботи із знезараження вулиць.

Пізніше глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

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12 березня британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергія Скрипаля і його доньку було отруєно нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

13 березня Трамп заявив про готовність засудити Росію за отруєння Скрипаля в разі відповідного підтвердження.

Сьогодні, 14 березня, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Тереза Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів з Британії, ідентифікованих як офіцери російської розвідки, і про призупинення контактів високого рівня з Росією.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.