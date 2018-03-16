Розробник "Новачка": більш імовірно, що зараження Скрипаль отримав у барі

Один з головних розробників речовини, якою отруїли екс-шпигуна, зазначив, що її достатньо непомітно розпорошити на відкриту ділянку.

Один з головних розробників нервово-паралітичної речовини "Новачок" Віл Мирзаянов озвучив версії обставин отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Британії.

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Як зазначив Мірзаянов, який наразі живе в США, в інтерв'ю російському виданню «Новая газета», він вважав, що «товариші з Росії не наважаться використовувати отруту, яка більше не є секретом».

«Є версія, начебто в автомобілі, і ніби речовина могла бути на кермі або дверній ручці. Потім на цій машині Скрипаль поїхав в бар. Проблема цієї версії в тому, що, якщо він торкнувся продукту, у нього відразу повинен був початися міоз і він би не міг вести машину. Більш ймовірно, що зараження він отримав у барі. Можливо, там був розпорошений спрей. З «Новачком» не обов'язково направляти газ в обличчя, хоча такий спосіб гарантовано призведе до смерті. Досить непомітно розпорошити на відкриту ділянку», – розповів хімік.