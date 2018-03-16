Отруйну речовину могли підкинути у валізу доньки Скрипаля в Москві - The Telegraph

За версією одного з джерел видання, убивці могли легко проникнути в квартиру Юлії в Москві і підкласти речовину в її багаж.

Речовина, якою був отруєний колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, знаходилася у валізі його доньки.

Про це з посиланням на високопосадовців у британських спецслужбах пише The Telegraph.

Британська розвідка вивчає версію, що отруйну речовину було поміщено на одяг, косметику або подарунок, який розпакували у будинку Сергія Скрипаля в Солсбері.

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Відзначається, що нервово-паралітична речовина могла бути поміщена у валізу його доньки Юлії до того, як вона вилетіла з Москви в Лондон.

Таким чином, пише The Telegraph, Юлія могла несвідомо привезти нервово-паралітичну речовину до Великої Британії, куди вона прибула 3 березня рейсом із Москви. За версією одного з джерел видання, убивці могли легко проникнути в квартиру Юлії в Москві і підкласти отруту в її багаж.

The Telegraph припускає, що потерпілий поліцейський Нік Бейлі міг зазнати впливу отруйної речовини в будинку Скрипаля, а не на місці, де без свідомості були виявлені екс-шпигун і його донька.

У поліції графства Вілтшир повідомили, що в контакті з нервово-паралітичною речовиною могли опинитися 131 людина. За медичною допомогою звернулися 46 осіб, стурбовані тим, що вони могли виявитися жертвами отруєння.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його доньку Юлію знайшли 4 березня в непритомному стані на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія знаходяться в лікарні в критичному, але стабільному" стані. Також у важкому стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.