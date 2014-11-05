Путін може зустрітися з Обамою наступного тижня

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника США.

За його словами, лідери країн не планують проведення офіційної зустрічі, однак, існує ймовірність, що розмова відбудеться в неформальній обстановці.

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Раніше на цьому тижні організатори саміту присвяченого співпраці країн Азії та регіону Тихого океану APEC, котрий відбудеться 10-11 листопада у Пекіні, підтвердили, що на цей захід приїдуть і Обама, і Путін.

Саміт G20 відбудеться 15-16 листопада у Брісбані в Австралії. Представники австралійської влади спочатку говорили про можливість відкликання запрошення Президенту Росії на цей захід через агресію росіян в Україні, але пізніше повідомили, що більшість представників країн об'єднання виступили за те, аби все-таки утримувати контакти з РФ.

Як повідомляв УНІАН, Росія після окупації у березні цього року українського півострова Крим та дестабілізації за допомогою своїх військових ситуації на Донбасі переживає найгірші стосунки із західними державами з моменту завершення так званої "холодної війни" часів Радянського союзу. США, Євросоюз та низка інших розвинутих держав ввели проти росіян санкції та заявили про подальше їх загострення і міжнародну ізоляцію у випадку, якщо російська влада не відмовиться від своєї агресивної політики проти України.

У цьому році Путін зустрічався із західними лідерами лише двічі: у червні цього року у французькій Нормандії з нагоди 70 річниці висадки союзницьких сил та у жовтні на саміті співпраці країн ЄС та Азії в італійському Мілані.