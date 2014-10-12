Лідери країн G20 дозволили Путіну брати участь у саміті – ЗМІ

Про це з посиланням на міністра фінансів Австралії Джо Хокі повідомляє Agence France-Presse.

"Тільки вчора я розмовляв з міністром фінансів Росії... і він дійсно підтвердив, що Путін буде на зустрічі лідерів G20 в Брісбені", - заявив Хокі.

Він також висловив думку, що, судячи з усього, рішення було прийнято в результаті консенсусу, досягнутого представниками країн G20.

Хокі також додав, що на Путіна чекає довга розмова на зустрічі в Брісбені.

Читайте такожПутін не зважиться на повномасштабну війну - американський експертРаніше міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп заявила, що у представників країн G20 в даний час немає єдиної думки з питання про те, чи варто президенту Росії брати участь у листопадовому саміті цієї групи.

На початку вересня Австралія пригрозила заблокувати участь Путіна у зустрічі лідерів G20. Газета The Australian Financial Review писала, що держсекретар США Джон Керрі і міністр оборони США Чак Хейгел в ході консультацій на міністерському рівні схвалили ідею не запрошувати російського президента, якщо Москва не змінить свою позицію в українському конфлікті.