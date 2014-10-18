Європейські ЗМІ: переговори по Україні у Мілані не принесли прориву

Італійська газета Corriere della Sera так прокоментувала міланські переговори: "Зустріч на найвищому рівні в Мілані не принесла вирішального прориву у кризі між Росією і Україною. Серед здобутків можна відмітити 2 результати, які були досягнуті за посередництвом європейських лідерів і які ще потребують випробування на стійкість. По-перше - усунення перешкод на шляху до контролю за припиненням вогню уздовж лінії фронту. По-друге - домовленість про необхідність чимшвидше провести у зоні конфлікту регіональні вибори", передає DW.DE.

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Подібної позиції дотримується і французька регіональна газета Les dernières nouvelles d'Alsace. У своєму коментарі вона, зокрема, пише: "У Мілані надії європейців на прогрес в українському конфлікті не виправдалися. Треба виконати багато умов, аби забезпечити майбутнє України. У першу чергу, треба провести справжні переговори між Москвою та європейцями, які повинні містити набагато більше, ніж забезпечення газового постачання. При цьому європейці повинні врешті-решт чітко дати зрозуміти, що вони існують самостійно, а не танцюють під дудку Вашингтона, як стверджує Кремль".

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung також зазначає, що позитивних результатів у розв'язанні української кризи зустріч у Мілані принесла замало: "Навіть якщо прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці і бажав відмітити прогрес - гостинні хазяї зазвичай так роблять, - прориву у втіленні мирного плану не сталося. Відвід російських військ від кордону з Україною, про який голосно заявив Путін на минулих вихідних, теж не відбувся".

Німецька газета Stuttgarter Zeitung звертає увагу на те, що у Євросоюзі лунають заклики скасувати економічні санкції проти Росії з огляду на проявлену російським президентом готовність до діалогу. "Але чи можна покладатися на обіцянки Володимира Путіна? Відповідь: Ні! Кремлівський очільник у випадку з Україною надто часто не дотримувався свого слова. Це означає, що ЄС та США після путінських заяв повинні дочекатися дій", - зазначає видання.

Голландська газета De Telegraaf коментує нові російські заяви стосовно газового конфлікту. "За оцінками експертів, сумнівним є те, чи може Путін дозволити собі погрози. Російська економіка якраз погрожує - провалитися у глибоку рецесію, частково унаслідок західних санкцій. Рубль втратив цього року більш ніж 20% своєї вартості і завершення падіння не очікується, допоки ціна на нафту не зросте", - пише видання.

Оглядач газети пояснює також, що "незважаючи на дедалі більші економічні проблеми, пропагандистська машина Путіна чимдуж мчить уперед. І це, схоже, дає результати. Троє із п'яти росіян усе ж вірять, що російська економіка отримає зиск від санкцій, які Захід запровадив проти Росії".