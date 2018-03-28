Чорний стовп диму: у Петербурзі горить автоцентр Hyundai (фото, відео)
У середу, 28 березня, у Санкт-Петербурзі загорівся автоцентр Hyundai.
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Інформації про постраждалих поки немає, пише у своєму Telegram-каналі "Лентач". Про пожежу у салоні повідомляє і Varlamov news та публікує фото з місця події.
Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.
За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.
#новость#молния#рольф#петербург#сейчас на Савушкина горит автоцентр. Какая-то странная весна в этом году. @fontanka_news не знаете что случилось? #пожарpic.twitter.com/84aOutSvct— Саша (@sashaschure) March 28, 2018