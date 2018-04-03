Біля штаб-квартири YouTube сталася стрілянина

Про стрілянину в будівлі штаб-квартири повідомили також співробітники YouTube.

Поліція Каліфорнії повідомила про стрілянину біля штаб-квартири компанії YouTube.

На місці події перебуває швидка допомога, а поліція просить місцевих жителів не наближатися до місця стрілянини, пише BBC.

Компанія Google, якій належить відеохостинг, заявила, що з'ясовує обставини інциденту.

Читайте такожМасове вбивство у Флориді: поліцейський пояснив, чому не втручався у стрілянину

Про стрілянину в будівлі штаб-квартири повідомили також співробітники YouTube. За словами деяких із них, в будівлі знаходиться стрілок, але ця інформація поки не підтверджена.

Також, за непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, стрільцем у штаб-квартирі YouTube була жінка.

"Стрілок у штаб-квартирі YouTube. Чув постріли і бачив людей, що біжать в офісі. Забарикадувався в одній з кімнат разом із колегами", - написав співробітник компанії Вадим Лаврусик на сторінці в Twitter.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Через 15 хвилин він додав, що його евакуювали, і він знаходиться в безпеці на вулиці.

За словами іншого співробітника компанії Тодда Шермана, залишаючи будівлю, він помітив кров на підлозі і на сходах.

"У кожному зустрічному я бачив стрілка. Потім хтось сказав мені, що нападник вибіг через задні двері і застрелився", – додав Шерман.

We headed towards the exit and then saw more people and someone said that there was a person with a gun. Shit. — Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018

За інформацією телеканалу CBS, який посилається на дані переговорів поліцейських, у результаті інциденту є постраждалі, які відправлені до лікарні.

Компанія Google написала в Twitter, що співпрацює з владою в розслідуванні інциденту, і пообіцяла надати більш детальну інформацію пізніше.