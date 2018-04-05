Радбез ООН сьогодні знову обговорить отруєння Скрипаля: цього разу на прохання РФ

16:21, 05 квітня 2018
Світ
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Зал засідань Радбезу ООН, ілюстрація / REUTERS

Як передає Радіо Свобода, засідання скликане на прохання Росії. Раніше Рада Безпеки вже обговорювала це питання на прохання Великобританії і не прийшла ні до якого результату.

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Напередодні міжнародна Організація щодо заборони хімічної зброї відмовилася схвалити російський проект рішення у "справі Скрипаля". Москва вимагала допустити її до розслідування, яке проводить Великобританія.

Лондон звинувачує Росію в організації отруєння Скрипаля і його дочки нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Газета Times в четвер з посиланням на джерела пише, що британській розвідці відомо, де саме в Росії було вироблено цю речовину. Москва категорично відкидає звинувачення.

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Теги: #Радбез ООН#отруєння Скрипаля