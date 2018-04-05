Радбез ООН сьогодні знову обговорить отруєння Скрипаля: цього разу на прохання РФ

Лондон звинувачує Росію в організації отруєння екс-шпигуна РФ і його дочки нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Рада Безпеки ООН у четвер ввечері, як очікується, проведе відкрите засідання у справі про отруєння в британському місті Солсбері колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Як передає Радіо Свобода, засідання скликане на прохання Росії. Раніше Рада Безпеки вже обговорювала це питання на прохання Великобританії і не прийшла ні до якого результату.

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Напередодні міжнародна Організація щодо заборони хімічної зброї відмовилася схвалити російський проект рішення у "справі Скрипаля". Москва вимагала допустити її до розслідування, яке проводить Великобританія.

Лондон звинувачує Росію в організації отруєння Скрипаля і його дочки нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Газета Times в четвер з посиланням на джерела пише, що британській розвідці відомо, де саме в Росії було вироблено цю речовину. Москва категорично відкидає звинувачення.