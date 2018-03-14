Рада безпеки ООН провела екстрене засідання щодо отруєння екс-шпигуна РФ Скрипаля

Сьогодні, 14 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів з Британії.

Рада безпеки ООН провів екстрене засідання через отруєння у Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Трансляція засідання здійснювалася на сайті Ради безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою речовиною був госпіталізований 66-річний громадянин РФ Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Скрипалю та його доньці стало погано в торговому центрі в Солсбері. Частину центру Солсбері було закрито, фахівці в захисному одязі здійснювали роботи із знезараження вулиць.

Пізніше глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

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12 березня британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергія Скрипаля і його доньку було отруєно нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

13 березня Трамп заявив про готовність засудити Росію за отруєння Скрипаля в разі відповідного підтвердження.

Сьогодні, 14 березня, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Тереза Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів з Британії, ідентифікованих як офіцери російської розвідки, і про призупинення контактів високого рівня з Росією.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.