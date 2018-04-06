Зі столиці Литви приберуть всі тюрми та СІЗО

Реалізація рішення обійдеться Литві у 80 млн євро, адже доведеться будувати нову в'язницю за межею Вільнюса.

Зі столиці Литви Вільнюса повністю приберуть всі місця позбавлення волі, в тому числі Лукишську в'язницю, що знаходиться в самому центрі міста.

Як передає Delfi, глава МВС Литви Еймутіс Місюнас заявив, що на даний момент йде розробка плану перенесення всіх місць ув'язнення за межі Вільнюса.

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Крім Лукишської в'язниці-СІЗО у столиці також знаходяться Вільнюський виправний будинок та інші установи.

Розробка плану завершиться протягом 2018 року. За попередніми оцінками, його реалізація обійдеться бюджету країни в 80 млн євро, адже доведеться будувати нову в'язницю за межами міста.

"Перш за все, так ми звільнимо місто, з'явиться додатковий простір для жителів і гостей міста", - заявили у МВС.

Крім цього, будуть поліпшені умови утримання ув'язнених, адже зараз при досить високій вартості утримання вони залишаються поганими.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Венесуелі, де переповненість в'язниць є однією з найбільш наболілих проблем, бунт ув'язнених завершився пожежею в поліцейській дільниці, загинули 68 людей.