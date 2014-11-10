Москву огорнув отруйний дим, людям радять не виходити з дому
16:34, 10 листопада 2014Світ
2 0
МНС Росії порадило москвичам мінімізувати час перебування на вулиці у зв'язку з появою повідомлень про вміст отруйних речовин в повітрі.
Зараз служби проводять експрес-тести повітря / Twitter Varvara Gryaznova
Про це повідомляє «Газета.Ru» із посиланням на прес-службу відомства.
«Ми радимо мешканцям столиці мінімізувати час перебування на вулиці, тримати зачиненими вікна і двері», - сказали в МНС.
Читайте такожУ Миколаєві з вантажівки на ходу почав витікати рідкий кисень (фото)
Зараз служби проводять експрес-тести на вміст шкідливих речовин.
Самі жителі Москви повідомляють у соцмережах, що у повітрі стоїть різкий запах сірководню.
Сама по себе сера практически не пахнет, а вот ее соединения, скажем, сероводород (H2S) или сернистый ангидрид (S02) - будь здоров.
— Plushev (@plushev) November 10, 2014
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter