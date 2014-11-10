Москву огорнув отруйний дим, людям радять не виходити з дому

Про це повідомляє «Газета.Ru» із посиланням на прес-службу відомства.

«Ми радимо мешканцям столиці мінімізувати час перебування на вулиці, тримати зачиненими вікна і двері», - сказали в МНС.

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Зараз служби проводять експрес-тести на вміст шкідливих речовин.

Самі жителі Москви повідомляють у соцмережах, що у повітрі стоїть різкий запах сірководню.