У США припинили видачу віз пілотам російського «Аерофлоту» - росЗМІ

Відзначається, що біля готелю на Лонг-Айленді, де ночує льотний склад авіакомпанії, цілодобово чергують поліцейські.

Співробітникам російської авіакомпанії «Аерофлот» припинили видачу американських віз.

Про це повідомляє Telegram-канал WarGonzo, посилаючись на неназвані джерела.

Читайте такожТрамп ще не прийняв рішення про ракетний удар по Сирії - Білий дім

«Америка припинила видачу віз льотному складу «Аерофлоту», в тому числі припинили продовження вже відкритих. Пару годин тому в "Аерофлоті" були наради у керівництва, тому що з Росії до Америки літає тільки "Аерофлот". Льотний склад, тобто пілоти та бортпровідники, не можуть відкрити нові візи і тим у кого закінчується, не продовжують старі», - наголошувалося в повідомленні каналу ввечері 11 квітня.

Пізніше канал також повідомив, що в готелі на Лонг-Айленді, де ночує льотний склад авіакомпанії, цілодобово чергують поліцейські, які проводять огляд усіх гостей.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що відносини між Москвою і Вашингтоном сьогодні «гірші, ніж коли-небудь», включаючи період Холодної війни.

Загострення відносин між країнами викликане новим епізодом застосування хімічної зброї в Сирії. Як повідомляв УНІАН, 7 квітня від 70 до 150 осіб загинули, отруївшись токсичним газом у місті Дума. Постраждали близько тисячі осіб.

Захід звинуватив у застосуванні хімічної зброї режим Асада, який підтримує Росію. Президент США Дональд Трамп анонсував ракетний удар по сирійському режиму у відповідь на химатаку, однак пізніше в Білому домі заявили, що остаточне рішення президентом ще не прийнято.