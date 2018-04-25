У США зазнав катастрофи винищувач F-16

Пілот зміг катапультуватися, його госпіталізували.

В американському штаті Арізона зазнав аварії винищувач Військово-повітряних сил F-16 C, повідомляє телеканал ABC News з посиланням на авіабазу Люк.

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Як передає РБК, літак розбився вранці 24 квітня під час тренувального польоту. Він зазнав аварії при спробі здійснити посадку в аеропорту в місті Лейк-Хавасу-Сіті. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Пілот зміг катапультуватися, його госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.

На початку квітня в американському штаті Невада в районі авіабази Нелліса розбився винищувач F-16 ВПС США. Інцидент стався під час тренувального польоту.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно пілот, посадившая літак після відмови двигуна, стала новим американським героєм.