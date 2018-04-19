Пілот, яка посадила літак після відмови двигуна, стала новим американським героєм (фото)

Пасажири літака називають її героєм з по-справжньому залізними нервами. Після екстренного приземлення Теммі Джо Шульц поговорила з кожним з пасажирів особисто.

Пасажири літака Southwest Airlines, двигун якого вибухнув прямо в повітрі, називають справжньою героїнею пілота повітряного судна, адже після аварії їй вдалося успішно виконати екстрену посадку.

Читайте також"Вибух стався миттєво, почався хаос" - пасажири розповіли про ситуацію в літаку після вибуху двигуна (фото)

За даними ЗМІ, Теммі Джо Шульц була командиром повітряного судна, що виконував рейс з Нью-Йорка в Даллас, але через аварійну ситуацію був змушений приземлитися в Філадельфії.

Точні причини аварії поки що не встановлені, але представники Національної ради з безпеки на транспорті повідомили, що слідчі виявили ознаки втоми металу в одній з відламаних лопаток двигуна.

Повідомляється, що Шульц працювала 10 років у складі військово-морських сил США, де була пілотом винищувача.

Офіційно компанія Southwest Airlines не повідомляла, хто саме був пілотом нещасливого рейсу, але пасажири стверджували, що за штурвалом лайнера була саме Шульц. Пізніше це підтвердив в інтерв'ю журналістам її чоловік.

У ВМС США повідомили, що Шульц була серед перших жінок, які сіли за штурвал винищувача. Вона народилася в Нью-Мексико. До вступу в збройні сили вона закінчила університет, отримавши два дипломи - з біології та сільськогосподарського бізнесу.

У ВМС вона досягла звання капітана третього рангу, після чого перейшла на цивільну службу. Її чоловік - теж пілот Southwest Airlines. У пари двоє дітей.

Пасажири літака, після аварійного приземлення поділилися своїми враженнями від дій пілота. Пасажир Альфред Тамлінсон з Техасу заявив, що у Шульц по-справжньому залізні нерви. "Я захоплююся цією жінкою. На Різдво я обов'язково надішлю їй листівку з подарунковою карткою - за те, що вона мене так приземлила", - сказав він.

"Ось герої рейсу SWA 1380 з Нью-Йорка в Даллас. Ми втратили один двигун, а вони направили літак до Філадельфії і врятували 149 осіб на борту", - написав у "Твіттері" Крістофер Джонсон.

Діана Макбрайд Селф розмістила в Facebook фотографію Теммі Джо Шульц на борту літака, який щойно приземлився. "Командир Теммі Джо Шульц поговорила з кожним з нас особисто. Вона справжній американський герой, - пише вона. - Величезне вам спасибі за ваші знання, дії і відвагу в такій складній ситуації".