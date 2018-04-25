Помер відомий американський джазовий музикант

Боб Дороу помер у віці 94 років.

У понеділок, 24 квітня, у місті Маунт Бетел, штат Пенсільванія помер 94-річний джазовий музикант та композитор Боб Дороу.

Точна причина смерті музиканта не відома, однак його дочка Корін Вулф повідомила CNN, що в минулому році у Дороу діагностували рак.

Музикант прославився створенням освітнього проекту "Schoolhouse Rock!" - серії дитячих пісень, які допомагають вивчити основи математики, граматики, права і т. д. Ці пісеньки стали настільки популярні, що під них були створені анімовані кліпи. А з 1973 року освітнє шоу Дороу стало частиною ранкового ефіру каналу ABC. Шоу виходило до середини 80-х років.

Відео Disney Educational Productions

Дороу вважав, що його пісні знайшли відгук у такої великої кількості людей, тому що "незалежно від того, були вони в рок або поп обробці, мої джазові почуття і прекрасні музиканти, яких я використовував для запису пісень, зробили їх незвичайними для слухача мультфільмів суботнього ранку", розповів музикант виданню в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня помер шведський діджей і музичний продюсер Тім Берглинг, відомий, як Avicii.