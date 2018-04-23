Стали відомі подробиці смерті діджея Avicii
13:27, 23 квітня 2018Світ
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Причина смерті 28-річного музиканта все ще не названа.
Бергліинг прилетів до столиці Оману, Маскат, на відпочинок / TMZ
Правоохоронні органи Омана, де 20 квітня помер шведський діджей Тім Берглінг, відомий під псевдонімом Avicii, виключили версію про насильницьку смерть.
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Про це свідчать результати аутопсії, передає CNN.
Як повідомляється, Берглінг прилетів до столиці Оману, Маскат, на відпочинок. Його родичі прибули в країну за тілом діджея.
Причина смерті 28-річного музиканта все ще не названа.
Як повідомляв УНІАН, всесвітньо відомий діджей Avicii помер у 28 років.
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