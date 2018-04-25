У Вірменії поновилися акції протесту

В Єревані протестувальники проходять ходою по вулиці Вардананц.

У Вірменії прихильники опозиції відновили протести у зв'язку зі скасуванням зустрічі їх лідера Нікола Пашиняна з тимчасово виконуючим обов'язки прем'єра Кареном Карапетяном.

Як повідомляє «Радіо Азатутюн» (Радіо Свобода), Пашинян закликав прихильників зібратися на площі Республіки в Єревані для того, щоб закріпити перемогу «оксамитової народної революції».

В третьому за величиною місті Вірменії, Ванадзорі, страйкують студенти Державного університету, вони закликають долучитися до них студентів інших вишів.

News.am в той же час, повідомляє, що демонстранти на чолі з Пашиняном проходять ходою по вулиці Вардананц в Єревані. Вони скандують «Відкинь Сержа, Карен», «Нікол – прем'єр-міністр», «Страйк».

Пашинян заявив про те, що в місті Артік зараз проходить багатотисячний мітинг.

Нагадаємо, лідер опозиційного руху Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників провести нову демонстрацію в середу, 25 квітня, після скасування його зустрічі з тимчасово виконуючим обов'язки прем'єра Кареном Карапетяном. Опозиціонер заявив, що правляча Республіканська партія Вірменії хоче скористатися відставкою Сержа Саргсяна та зберегти владу".

Як повідомляв УНІАН, протести в Єревані та інших містах Вірменії тривають з 13 квітня. Протести почалися незадовго до призначення прем'єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституцію Вірменії була змінено, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки глави уряду.

23 квітня прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. Вірменський уряд обрало тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра країни Карена Карапетяна.