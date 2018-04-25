У Вірменії лідер опозиції закликав до нових акцій протесту

Після скасування зустрічі Нікола Пашиняна з в.о. прем'єра Вірменії Кареном Карапетяном опозиціонер звернувся до своїх прихильників із закликом провести нову демонстрацію 25 квітня.

Лідер опозиційного руху Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників провести нову демонстрацію в середу, 25 квітня, після скасування його зустрічі з тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єра Кареном Карапетяном.

Як повідомляє DW, опозиціонер заявив, що правляча Республіканська партія Вірменії хоче "скористатися відставкою Сержа Саргсяна і зберегти владу".

Він також заявив, що опозиція не може погодитися з призначенням представника цієї партії новим прем'єр-міністром. "Ми не можемо дозволити, щоб ця корумпована система продовжила своє існування", - підкреслив Пашинян.

Зустріч Пашиняна і Карапетяна мала відбутися 25 квітня. Однак в.о. прем'єра заявив, що переговорів не буде, оскільки лідер опозиції висунув нові вимоги щодо їхнього формату, порядку і висвітлення і запропонував список осіб, які повинні брати участь з боку тимчасового уряду. "Також заявлено, що переговори будуть вестися винятково за його (Пашиняна. - Ред.) порядком. Це не переговори", - наголосив Карапетян.

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Пашинян наполягав, щоб у переговорах брали участь виконувач обов'язків прем'єра, спікер парламенту і глава парламентської більшості. В опозиційному русі "Мій крок", очолюваному Пашиняном, також заявили, що під час зустрічі може обговорюватися тільки одна тема - "мирна передача влади народу" і позачергові парламентські вибори.

Карапетян, своєю чергою, запропонував президенту країни Армену Саркисяну організувати зустріч парламентських і позапарламентських політичних сил для обговорення ситуації в країні і можливих шляхів виходу з неї "аж до проведення позачергових парламентських виборів".

Як повідомляв УНІАН, протести в Єревані та низці інших міст Вірменії тривають з 13 квітня.

Протести почалися незадовго до призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

24 квітня президент Вірменії відправив уряд у відставку.