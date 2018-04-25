ПАРЄ ухвалила резолюцію про протидію російській пропаганді

Також ПАРЄ рекомендувала країнам-членам Ради Європи заснувати органи для відстеження дезінформації.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про підтримку протидії російській пропаганді на рівні Євросоюзу.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

«Ще одна невеличка перемога. ПАРЄ щойно одноголосно ухвалила резолюцію по моїй доповіді: висловили підтримку протидії російській пропаганді на рівні ЄС і рекомендувала країнам-членам Ради Європи заснувати органи (observatories) для відстежування дезінформації та фейків», - написав він.