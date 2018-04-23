У ПАРЄ назвали імена 5 депутатів, які мають проблеми за звітом про корупцію: серед них скандальний "друг Росії" Аграмунт

Повідомляється, що наразі можна стверджувати про порушення правил асамблеї чотирма з них. Прізвище того, хто може уникнути покарання, не уточнюється.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи наполягає, що серед чинних членів ПАРЄ є 5 депутатів, згаданих у звіті про корупцію в якості порушників етичних норм.

Про це заявив президент Асамблеї Мікеле Ніколетті, повідомляє "Європейська правда".

"У звіті Зовнішньої слідчої групи названі 5 прізвищ, а саме депутати Педро Аграмунт (Іспанія), Флоріан Преда (Румунія), Штефан Шеннах (Австрія), Самед Сеідов (Азербайджан) та Жорді Шукла (Іспанія)", - повідомив він.

Президент ПАРЄ наголосив, що це не означає вини кожного з них, оскільки щодо цих політиків звучать зауваження різного масштабу. "Необхідно розглянути кожен випадок окреме та ухвалити відповідне рішення", - заявив він. Він наголосив, що виходячи з цього варто ухвалити рішення про санкції щодо окремих депутатів.

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Доповідачка з питань роботи Постійного комітету та Бюро ПАРЄ Ліліан Марі-Паск’є зауважила, що наразі можна стверджувати про порушення правил асамблеї чотирма з них. Вона не уточнила прізвище того, хто може уникнути покарання, але підстави припускати, що йдеться про Штефана Шеннаха.

Варто додати, що низка інших депутатів, навпаки, вважають за необхідне збільшення списку порушників. Так, є кілька депутатів, які відмовилися співпрацювати та спілкуватися із слідчою групою.

Раніше стало відомо, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалить термінову резолюцію через корупційний скандал.