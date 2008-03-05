Тимошенко відбула до Брюсселя (програма візиту)

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенним робочим візитом до Брюсселя (Бельгія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського уряду, завтра Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у міжнародній конференції «Жінки за безпечний світ». В цій конференції також візьмуть участь провідні жінки-політики та громадські діячі з різних країн світу.

Також у рамках візиту Ю.ТИМОШЕНКО планує провести двосторонні зустрічі з державним секретарем США Кондолізою РАЙС, міністром закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ, Президентом Республіки Фінляндія Тар’я ГАЛОНЕН та спікером парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ.