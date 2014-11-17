Папа Франциск здійснить свій перший візит до США

Як повідомили джерела у Ватикані, у вересні 2015 року папа Франциск приїде до Філадельфії, де візьме участь у всесвітній зустрічі католицьких родин. Це зібрання проходить кожні три роки, передає 5 канал.

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Повідомляється також, що поїздка буде включати також виступ Папи в ООН і зупинку на мексиканському кордоні.