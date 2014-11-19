У Чикаго літак впав на двоповерховий будинок: мешканці врятувалися, бо були в спальні

Інцидент стався близько 2.40 ранку за місцевим часом. Рятівники намагаються дістати з літака тіло невстановленого пілота, який загинув на місці події, передає ТСН.

Пілот вилетів з міжнародного аеропорту Мідуей в Чикаго.

Незабаром після зльоту він повідомив про несправність двигуна і запросив повернутися. Він не долетів усього 400 метрів до злітно-посадкової смуги аеропорту.

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Окрім пілота ніхто не загинув. Парі, яка на момент інциденту перебувала в будинку, пощастило. Коли впав літак, вони були в спальні, розташованій поруч з вітальнею.

А ось вітальня в результаті інциденту повністю зруйнована.