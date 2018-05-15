Загострення в Секторі Газа: чого палестинці досягнуть своєю непримиренністю

Якщо говорити про причини, які призвели до нинішнього загострення у Секторі Газа через перенесення посольства Сполучених Штатів Америки до Єрусалиму та нових сутичок між ізраїльтянами і палестинцями, які призвели до десятків жертв, то слід зазначити, що Східний Єрусалим, згідно з міжнародним правом, з 1967 року є окупованим Ізраїлем. І, відповідно до рішень, які були прийняті тимчасовою мирною угодою між Ізраїлем і Палестинською автономією, передбачалося, що Східний Єрусалим може стати столицею Палестинської держави. А Ізраїль, у свою чергу, анексував Східний Єрусалим і проголосив його вічною і неділимою столицею Ізраїлю.

До цього часу країни світу не визнавали Єрусалим як столицю Ізраїлю. Ще в 90-х роках Конгрес Сполучених Штатів проголосував за те, що слід визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, але кожен президент США щороку накладав вето на це рішення. Так робили всі американські президенти, окрім Трампа. Ще у його передвиборчій кампанії було зафіксовано, що він домагатиметься перенести посольство США до Єрусалиму, а, відповідно, й визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Власне, саме це він і зробив — переніс посольство США до Єрусалиму.

Звісно, палестинці активно протестують проти рішення Трампа. Вже були заворушення і на західному березі річки Йордан, і на східному. Але їх інтенсивність не була аж такою потужною

На момент появи цього рішення у Палестині вже були заворушення. А після проголошення в 1948 році незалежності Ізраїлю одразу ж почалася війна, і арабо-ізраїльський конфлікт перейшов у «гарячу» фазу.

Звісно, палестинці активно протестують проти рішення Трампа. Вже були заворушення і на західному березі річки Йордан, і на східному. Але їх інтенсивність не була аж такою потужною.

У Секторі Газа ж править терористична організація ХАМАС, яка використовує людей просто як худобу, підігріваючи їх емоції і женучи їх на ізраїльтян.

Що стосується військових ізраїльтян, то у них є чіткі інструкції, які передбачають, зокрема, якщо є пряма і очевидна загроза їхньому життю, вони можуть відкрити вогонь на ураження. І ті, хто женуть палестинців на стіну, чудово це знають. Власне, їх це абсолютно влаштовує, тому що чим більше людей загине, тим більше буде розголосу. От і вся історія…

Якщо говорити про саму подію — перенесення посольства США в Єрусалим, то Трамп принаймні намагається робити певні реверанси, в тому числі для палестинців. Зокрема, він зазначав, що перенесення посольства США не означає, що питання Єрусалиму закрите. А це за певних обставин могло би дати новий імпульс для майбутнього обговорення статусу Східного Єрусалиму.

Якщо говорити про саму подію — перенесення посольства США в Єрусалим, то Трамп принаймні намагається робити певні реверанси, в тому числі для палестинців

Але поки що цього не сталося, і палестинці просто демонструють, як і завжди, свою непримирену позицію, яка вже неодноразово призводила до їхньої поразки. Тобто ця непримиренність не принесе палестинцям жодних позитивних результатів. Жодних. Вона лише відкине їх назад.

Ізраїльтяни ж досягли того, чого вони хотіли. Тут слід віддати належне їхній дипломатії, зв’язкам та їхній можливості натиснути, в тому числі на Трампа.

В цій ситуації треба бути хитрішим, а не дурнішим, і не бігти просто на кулі, використовуючи людей, як «гарматне м’ясо».

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень