У РФ заяви НАТО про концентрацію її військ на українському кордоні назвали фальшивими

Про це заявив постпред Росії при НАТО Олександр Грушко, повідомляє «Преса України».

За його словами, у альянсі визнають, що у них немає об’єктивних матеріалів, які підтверджують це.

«Наскільки я розумію, навіть самі натовці визнають, що у них немає матеріалів об'єктивного контролю, які свідчили б про те, що озброєння і техніка переміщуються через кордон і що здійснюється велика концентрація російських сил на кордоні з Україною» - сказав Грушко.

Постпред зазначив, що неодноразово РФ «надавала докази того, що всі твердження НАТО щодо так званої концентрації є фальшивкою».

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Як відомо, НАТО фіксує пересування російських військових сил і техніки в Україні і в напрямку встановленої лінії розмежування на Донбасі.

Раніше генсек альянсу Йенс Столтенберг під час відвідин Латвії заявив, що на перехоплення російських військових літаків в цьому році винищувачі НАТО піднімалися 400 разів. За його словами, порівняно з минулим роком кількість перехоплень збільшилася на 50%.