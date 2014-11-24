Російське ТБ оббрехало українського дипломата у сюжеті про "жахи Євромайдану"
11:17, 24 листопада 2014Світ
0 0
Російські журналісти використали прізвище колишнього заступника глави МЗС України Андрія Веселовського у сюжеті про "жахи Євромайдану".
Російська пропаганда використала прізвище українського дипломата / Скріншот "Росія 1"
Зокрема, у сюжеті телеканалу Росія1, коментар щодо подій в Україні російському журналісту дає "заступник міністра закордонних справ України у 2005-2008 рр. Андрій Веселовський", повідомляє "Українська правда".
Читайте такожКремлівська пропаганда видала черговий шалений "фейк": Боїнг було збито винищувачем з третьої спробиВеселовський дійсно займав посаду заступника міністра закордонних справ України. Однак, він не є особою, представленою в ефірі російського телебачення.
Український дипломат Андрій Веселовський / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter