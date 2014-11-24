Російське ТБ оббрехало українського дипломата у сюжеті про "жахи Євромайдану"

11:17, 24 листопада 2014
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Російські журналісти використали прізвище колишнього заступника глави МЗС України Андрія Веселовського у сюжеті про "жахи Євромайдану". 

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Зокрема, у сюжеті телеканалу Росія1, коментар щодо подій в Україні російському журналісту дає "заступник міністра закордонних справ України у 2005-2008 рр. Андрій Веселовський", повідомляє "Українська правда".

Читайте такожКремлівська пропаганда видала черговий шалений "фейк": Боїнг було збито винищувачем з третьої спробиВеселовський дійсно займав посаду заступника міністра закордонних справ України. Однак, він не є особою, представленою в ефірі російського телебачення.

Український дипломат Андрій Веселовський / УНІАН

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