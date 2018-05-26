Колумбія стане глобальним партнером НАТО

14:34, 26 травня 2018
Світ
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Ілюстрація \ REUTERS

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Про це він написав у своєму "Твіттері".

«На наступному тижні ми формалізуємо вступ Колумбії в НАТО як глобального партнера. Ми будемо єдиною країною в Латинській Америці, яка має такий привілей»,- підкреслив Сантос.

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Теги: #НАТО#Колумбія#партнерство з НАТО