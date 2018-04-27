Генсек НАТО Столтенберг: двері Альянсу залишаються відкритими

Будь-яка третя країна з приводу вступу нового члена не має права голосу, наголошує генсек Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що НАТО тримає свої двері відкритими, і тільки союзники мають право вирішувати питання прийому нового члена до Альянсу.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи другу сесію засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО сьогодні в Брюсселі.

«Кожна країна має суверенне право обрати свій власний шлях щодо своєї безпеки та добробуту. Це – фундаментальне право, яке повинно поважатися. Будь-яке рішення вітати нового члена ухвалюється 29 союзниками. Будь-яка третя країна не може говорити стосовно прагнення щодо членства чи процесу вступу», - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що ця сесія присвячена обговоренню політики відкритих дверей НАТО.

«Вступ Чорногорії демонструє, що двері НАТО залишаються відкритими. Розширення НАТО було успішним. Воно збільшило стабільність, співпрацю та добробут в євроатлантичному регіоні, базуючись на спільних цінностях – демократії, особистій свободі та верховенстві права», - підкреслив генсек НАТО.