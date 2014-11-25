Лихоманка Ебола дісталася Італії
09:12, 25 листопада 2014Світ
0 0
Італійський лікар, що працював в Сьєрра-Леоне, заразився вірусом лихоманки Ебола.
REUTERS
Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал Rai News 24, це перший випадок зараження громадянина Італії лихоманкою Ебола.
Лікар буде поміщений в Національний інститут інфекційних захворювань "Лаццаро Спалланцані" в Римі.
Читайте такожФранцузьким медикам вдалося вилікувати співробітницю ООН, яка заразилася вірусом ЕболаЯк повідомила міністр охорони здоров'я Італії Беатріче Леренцин, хворий медик відчуває себе нормально, минулої ночі у нього не було виражених симптомів хвороби.
Число жертв лихоманки Ебола, за даними ВООЗ на 18 листопада склало 5459 осіб, всього зафіксовано 15 тисяч 351 випадок зараження. Зокрема, у Сьєрра-Леоне зафіксовані 533 нових випадків зараження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter