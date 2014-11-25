Лихоманка Ебола дісталася Італії

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал Rai News 24, це перший випадок зараження громадянина Італії лихоманкою Ебола.

Лікар буде поміщений в Національний інститут інфекційних захворювань "Лаццаро Спалланцані" в Римі.

Читайте такожФранцузьким медикам вдалося вилікувати співробітницю ООН, яка заразилася вірусом ЕболаЯк повідомила міністр охорони здоров'я Італії Беатріче Леренцин, хворий медик відчуває себе нормально, минулої ночі у нього не було виражених симптомів хвороби.

Число жертв лихоманки Ебола, за даними ВООЗ на 18 листопада склало 5459 осіб, всього зафіксовано 15 тисяч 351 випадок зараження. Зокрема, у Сьєрра-Леоне зафіксовані 533 нових випадків зараження.