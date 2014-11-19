Число жертв лихоманки Ебола склало 5 420 осіб - ЗМІ

Зокрема, в Сьєрра-Леоне зафіксовані 533 нових випадки зараження. Як зазначає РИА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер, дані стосуються восьми країн, де відзначено поширення лихоманки.

Згідно з оприлюдненими раніше даними, число загиблих від лихоманки Ебола становила 5 177 з 14413 заражених. Переважна більшість випадків зараження і смертей припадає на три країни - Гвінею, Ліберію і Сьєрра Леоне.

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Лихоманка Ебола - гостра вірусна хвороба, що має високий ступінь заразності, характеризується важким перебігом, високою смертністю та розвитком геморагічного синдрому (схильність до шкірної геморагії і кровоточивості слизових оболонок). Коефіцієнт летальності лихоманки доходить до 90%. Спалахи лихоманки Ебола відбуваються в основному у віддалених селищах Центральної і Західної Африки, поблизу вологих тропічних лісів.