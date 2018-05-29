Дівчина Бонда в Instagram показала, як їсть черешню в рідному Бердянську

19:18, 29 травня 2018
Світ
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Куриленко згадала дитинство / Фото instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голівудська актриса Ольга Куриленко опублікувала на своїй сторінці в Instagram два знімки, на яких вона їсть черешню прямо з дерева. "Спогади з мого рідного міста", - підписала фото Куриленко, яка народилася в Бердянську Запорізької області.

Memories from my hometown. 🍒

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Всесвітню популярність їй принесла роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя".

Як повідомляв УНІАН, раніше Настя Каменських показала, як виглядає без макіяжу.

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