Мільярдер Роман Абрамович отримав громадянство Ізраїлю - ЗМІ

В Бен-Гуріоні йому виписали посвідчення нового репатріанта і посвідчення особи.

Російський олігарх Роман Абрамович репатріювався в Ізраїль. Мільярдер прибув в Бен-Гуріон на приватному літаку, де отримав всі необхідні документи

Про це з посиланням на джерела повідомляють "Вести".

"Мільярдер пройшов в термінал на загальних підставах – до приміщення, де оформляють прибулих репатріантів. Там йому було виписано посвідчення нового репатріанта ("теудат-оле") та посвідчення особи ("теудат-зеут"). З Бен-Гуріона новий репатріант Роман Абрамович вирушив відкривати рахунок в банку й оформляти медичну страховку. За неуточненими даними, зробив він це в Герцлії", - сказано в повідомленні.

Що стосується міжнародного паспорта ("даркона"), то на даному етапі не ясно, чи отримав його Абрамович відразу.

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Раніше повідомлялося, що бізнесмен вирішив почати процедуру отримання громадянства після труднощів з отриманням британської візи.

У квітні у Романа Абрамовича стекла британська віза, а нову бізнесменові не видають уже кілька тижнів. За даними ЗМІ, Великобританія вимагає у Абрамовича пояснити походження свого стану, щоб отримати нову інвесторську візу. Пізніше джерело в оточенні бізнесмена спростувало цю інформацію.